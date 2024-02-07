AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Haliliye Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Haliliye Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ŞANLIURFA İLEÇ ADAYLARI AÇIKLADI MI?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye İlçe Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Şanlıurfa Haliliye ilçe belediuye başkan adayı Mehmet Canpolat oldu.

AK PARTİ HALİLİYE ADAYI AÇIKLANDI MI?

Ak Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat oldu.

MEHMET CANPOLAT KİMDİR?

Mehmet Canpolat, 1979 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Şanlıurfa'da tamamladı, 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi'den mezun oldu. 2002 yılında askerlik görevini Ankara'da yedek Subay olarak yaptıktan sonra kardeşleriyle birlikte inşaat sektörü, kuyumculuk ve kendi mesleği olan veteriner hekimlik görevini yaptı.

2003-2009 yılları arasında, AK Parti İl Gençlik Kollarında iki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Canpolat, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

2009-2010 ve 2011 yıllarında 3 dönem AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüttü.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde de Şanlıurfa İl SKM Başkanlığı görevinde bulunan Canpolat,

19 Aralık 2014 yılından itibaren iki dönem Şanlıurfa'nın en büyük seçmen sayısına sahip merkez ilçesi olan Haliliye'de AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Canpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayıdır.