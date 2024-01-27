AK Parti Buca Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Buca adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Buca Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Buca adayı kim?

AK PARTİ BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Buca Belediye Başkan adayının Adnan Öztekin olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin olmuştur.

AK PARTİ BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Adnan Öztekin AK Parti'nin merakla beklenen yeni Buca Belediye Başkan adayıdır.