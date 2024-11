Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir sitede, site aidatının 54 bin TL'ye yükselerek, sitedeki kira ücretini bile geçtiği ortaya çıktı. İstanbul'da bazı sitelerde aidatlara yapılan zam isyan ettirmeye devam ediyor. B.Y. isimli doktor, 3 yıl önce İstanbul Üsküdar'da bir villa kiraladı. B.Y., ilk girdiğinde 20 bin lira kiraya anlaşmıştı ve sözleşmesinde de herhangi bir aidat bedeli yoktu. B.Y. site aidatının 54 bin liraya çıkmasının üzerine soluğu avukatta aldı.

MERDİVEN TEMİZLİĞİ İÇİN 500 TL TOPLAMAYA BAŞLAMIŞ

Butik bir sitede villa kiralayan ve kiraladığı dönemde sitenin aidatı bulunmadığını ifade eden B.Y., sitenin daha sonra 54 bin lira aidat istemesiyle şoke oldu. B.Y. 54 bine yükselen aidat ile ilgili şikayette bulundu. CNN Türk'ün özel haberine göre yaklaşık bir yıl önce merdivenlerin temizliği için hem yöneticisi hem de ev sahibi olan kişi 500 lira aidat toplamaya başladı.

KİRASINDAN FAZLA AİDAT ÖDEMESİ TALEP EDİLDİ

2024 Temmuz ayı itibariyle 12 bin 500 lira aidat ödemeye başlayan B.Y., evine gelen bir ihtarnameyle neye uğradığını şaşırdı. Sitenin talep ettiği aidat tutarı bir anda 54 bin 750 liraya çıkmıştı.

Kirasından fazla aidat ödemesi talep edilen B.Y., oturduğu sitenin kapalı otoparkı yada havuzu olmadığını ifade ederek "Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir bu gerçekten. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı bir otoparkı yok, havuzu yok, saunası yok herhangi bir donatısı yok. Bir gün gelecek şekilde sadece bir kişiyle anlaşıldı ve bir gün merdivenler siliniyordu. Tarafıma haber verilmeden bir site toplantısı yapılıyor ve aidatın 12.500 TL yapıldığı tarafıma bildiriliyor. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verilmiş. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsam, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim" dedi.

AİDATI ÖDEMEYEN KİRACIYA DAVA AÇILABİLİR

Öte yandan, Kat Mülkiyeti Kanununca, kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça maliklerin apartman aidatına eşit olarak katılım sağlamaları gerekiyor. Aidat borcunu ödemeyen kiracı için yönetici tarafından dava açılabilir veya karşı icra takibi yapılabilir. Alacağa aylık yüzde beş oranında faiz dahi istenebilir.