AHMET YÜCE KİMDİR, NERELİ? Skoda CEO'su İş Adamı Ahmet Yüce hangi şirketlerin sahibi?

Otomotiv sektöründe uzun yıllardır etkin bir rol oynayan Ahmet Yüce, vizyoner yönetim tarzı ve sektöre getirdiği yenilikçi çözümlerle öne çıkıyor. Özellikle çalışanlarına sunduğu yüksek maaş ve ikramiyelerle adından sıkça söz ettiren Yüce, iş dünyasında ilham veren yöneticiler arasında gösteriliyor. Peki, Ahmet Yüce kimdir? Skoda Türkiye distribütörü kaç yaşında ve nerelidir? Otomotiv alanına nasıl adım attı, kariyeri boyunca hangi önemli başarılara imza attı? İşte, Ahmet Yüce'nin biyografisi, sektördeki etkisi ve iş hayatına kattığı değerlerle ilgili merak edilen tüm bilgiler…

AHMET YÜCE KİMDİR?

Çalışanlarına 2022'de 25, 2023'te ise 29 maaş ikramiye vererek büyük takdir toplayan Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu geleneği 2024 yılında da sürdürerek sektörde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

AHMET YÜCE KİMDİR

1957 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Yüce, 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olarak aynı yıl otomotiv sektörüne adım atmış, kısa bir süre sonra da Orhan R. Yüce ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Otomotiv sektöründeki kariyerine Alfa Romeo markasının yedek parça tedarikini sağlayarak başlayan Yüce, daha sonra Alfa Romeo Türkiye distribütörlüğü bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Skoda CEO'su İş Adamı Ahmet Yüce hangi şirketlerin sahibi

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak derneğin oluşum sürecinde aktif rol üstlenmiştir. Şu anda Erya Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

AHMET YÜCE NERELİ

Ahmet Yüce, otomotiv sektöründeki etkili yönetim anlayışı ve yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkarken, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyesidir. Fransızca bilen Yüce'nin, Ali Yüce adında bir oğlu bulunmaktadır.