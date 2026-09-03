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Ağustos enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkileyecek?

Ağustos enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkileyecek?
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TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık fark %3,65; memurlarda ise %3,23 fark eşiği aşılmadı. Ocak 2027 zammı, yıl sonu tahminlerine göre emeklilerde %9,91-10,8, memurlarda %7,86-8,73 aralığında bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriye göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,84 arttı. Böylece milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı.

Ağustos verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu. Bu oran, emeklilerin maaş artışında şimdiden hak ettiği kısmı oluşturuyor. Ancak kesin zam oranı eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının eklenmesiyle belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon kadar fark alabiliyor; yüzde 3,23 eşiği aşılmadığı için şu an fark hak edilmiş durumda değil.

Piyasa katılımcıları anketleri ve Merkez Bankası yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027'de yüzde 9,91 ila yüzde 10,8 aralığında artış bekleniyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,86 ila yüzde 8,73 arası bir zam ihtimali öne çıkıyor. Bu oranlar henüz kesin değil; TÜİK'in Ocak 2027'nin ilk günlerinde duyuracağı aralık ayı verisiyle birlikte maaşlar resmiyet kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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