Ağustos Enflasyon Verileri 3 Eylül'de Açıklanacak: Memur ve Emekli Maaşları İçin Belirleyici Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 enflasyon verilerini 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi ile aylık ve yıllık enflasyon belli olacak; Eylül kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek.

Ağustos verileri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak kaydedildi. Ağustos rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları için iki aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

TCMB, üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Banka 2027 tahminini yüzde 15'te, 2028 tahminini yüzde 9'da sabit tuttu. Gıda enflasyonu tahmini de yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e çıkarıldı; 2027 gıda enflasyonu tahmini yüzde 19'da bırakıldı.

Piyasalar ve vatandaşlar, 3 Eylül'de açıklanacak Ağustos verilerinin bu tabloyu nasıl etkileyeceğini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi