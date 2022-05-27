Afara konukları kimlerdir? 27-28 Mayıs Cuma Afara programı konuklar kimler? Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu ve Burcu Kıratlı kimdir? - Haberler

Afara konukları kimlerdir? 27-28 Mayıs Cuma Afara programı konuklar kimler? Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu ve Burcu Kıratlı kimdir?
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Uğur Aslan'ın yeni programı Afara bugün 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Programın başlamasına yakın izleyiciler, Afara konukları kimler? 27-28 Mayıs Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu ve Burcu Kıratlı kimdir? merak etti. Peki, Afara'nın konukları kimlerdir? İşte detaylar...
Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır. Afara ilk bölümüyle bugün yayınlanacak. Program başlamadan önce konukları merak edildi. Peki, Afara konukları kimler? 27-28 Mayıs Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu ve Burcu Kıratlı kimdir?
AFARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.
AFARA PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?
Merakla beklenen Afara programının 6. bölüm konukları Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu ve Burcu Kıratlı olacak.
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