Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremzedelerin barınma ve tahliye ihtiyaçlarının karşılanmasında her hangi bir problem olmadığını belirtti. Peki, AFAD Başkanı kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer kimdir?

Afad Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 2 büyük depremin ardından depremzedelerin tahliye ve barınma süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sezer, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek açıklamalarda bulundu. AFAD Başkanı Yunus Sezer kimdir?AFAD Başkanı kimdir?

AFAD BAŞKANI KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleki Kariyeri

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,

(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,

İngiltere'de yurtdışı stajı,

(Giresun) Alucra Kaymakamı,

(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,

Siirt Vali Yardımcısı,

(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

Bakan Danışmanı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,

Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.

11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.