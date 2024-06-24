Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu?

Adalar'da ulaşım nasıl sağlanıyor? Adalar'da otobüs kaç TL? Adalar'da akbil geçiyor mu? Adalar'da İETT durakları nerede ve sefer saatleri neler gibi birçok soru merak ediliyor. 2024 Adalar İETT ücretleri, sefer saatleri ve merak edilen tüm bu soruların cevabı haberimizde…

ADALAR'DA TOPLU TAŞIMA VAR MI?

En çok sorulan sorulardan biri Adalar'da toplu taşımanın olup olmadığı. Adalar'da 2020 yılından beri İETT elektrikli araçlar ile hizmet vermektedir. İşte Adalar'da bulunan İETT hatları:

BA-1 koduyla çalışacak Büyükada hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzergahında,

BA-2 kodlu hat Çarşı-Maden-Nizam güzergahında,

BA-3 kodlu hat Lunapark Meydanı-Büyüktur güzergahında,

HA-1 hattı, Heybeliada'da Çarşı-Akçakoca-İtfaiye güzergahında,

HA-2 hattı Çarşı-Çamlimanı güzergahında,

BU-1 hattı Burgazada'da Çarşı-Kalpazankaya güzergahında,

KA-1 hattı Kınalıada'da Çarşı-Narçiçeği arasında sefer yapmakta.

Adalar'da toplamda 40 tane 13+1 kişilik, 20 tane 3+1 kişilik araç görev yapıyor. 13 yolcu alabilen elektrikli araçlar 40 kilometreye kadar yol alabiliyor. Maksimum 25 kilometre hız yapabilen bu araçların şarj süreleri ise 9 saat.

Ada Taksi olarak hizmet verecek araçlar ise 3 yolcu taşıyabiliyor ve 40 kilometre yol alabiliyor. Ada Taksi'nin şarj süresi ise yaklaşık 7 saat.

İETT, temin ettiği yedek akülerle araçların Adalar'da kesintisiz hizmet vermesini sağlıyor.

ADALAR'DA TOPLU ULAŞIMDA AKBİL GEÇİYOR MU?

Adalar'da tıpkı İstanbul'da olduğu gibi İETT araçları olduğundan, İstanbulkart yani akbil Adalar'da geçiyor.

ADALAR'DA OTOBÜS KAÇ TL?

Adalar'da İETT otobüs, minibüs ve taksi ücretleri:

Tam 60,66 TL

Öğrenci 60,66 TL

Öğretmen 60,66 TL

Yaşlı 60,66 TL

Adakart 17,70 TL