Activia hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Activia hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Activia markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Activia hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

ACTİVİA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Activia, 1987 yılında Fransa'da tanıtılan ve Groupe Danone'ye (ABD'de "Dannon Company") ait bir yoğurt markasıdır. 2013'ten itibaren Activia 70'ten fazla ülkede ve 5 kıtada bulunmaktadır. Activia, sindirim sağlığını iyileştirmek için tasarlanmış fonksiyonel bir gıda olarak sınıflandırılmıştır. 1980'lerde Danone araştırmacıları bifido bakterisine ilgi duydu. Yoğurtun asidik ortamında hayatta kalabilen spesifik bir suş geliştirdiler. Geleneksel yoğurt bakterilerine ek olarak, probiyotik bir suş eklemeye karar verdiler.