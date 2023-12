Açlık sınırı ne kadar 2024? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar, kaç TL? Aralık ayında açlık sınırı belli oldu!

Açlık sınırı ne kadar 2024? Sorusu, özellikle yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi ve araştırıldı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı belli oldu. Peki, Açlık sınırı ne kadar 2024? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar, kaç TL?

AÇLIK SINIRI NE KADAR 2024?

Türk-İş'in verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,50 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 82,21 olarak hesaplandı.

ET FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU

Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde aralık ayında harcama gruplarındaki değişimlere ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Peynir fiyatları (hesaplamada beyaz peynir fiyatı esas alınmaktadır, kaşar, tulum vb. peynir çeşitlerinde sadece fiyatlardaki gelişme izlenmektedir) aralık ayında marketlerde kilosu ortalama 190 TL'den raflarda yerini aldı. Süt ve yoğurt fiyatları geçen ayki benzer seviyelerini korudu.

Et fiyatlarında bu ay ciddi bir artış görüldü. Dana kıymanın kilosu geçen aya göre 46 TL artarak marketlerde ortalama 377 TL'den, dana kuşbaşının kilosu ise geçen aya göre 37 TL artarak marketlerde ortalama 393 TL'den reyonlarda yerini aldı. Et fiyatları geçen yılın aralık ayına göre iki kattan fazla artış gösterdi.