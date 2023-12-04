Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri ne zaman ve AÖL sınavları online mı yoksa yüz yüze mi mi gerçekleşecek gündeme geliyor. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023-2024 ve güncel AÖL sınav takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri! AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi!

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023-2024 ve AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak sorularına yanıt aranıyor. Güncel AÖL sınav takvimi araştırılırken Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri! AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! Detaylar haberimizdedir…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları Yedek Salon İşlemleri 01-20 Aralık 2023 tarihleri arasındayapılacaktır.

Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem kayıt tarihleri arasında seçmiş oldukları sınav bölgesinden farklı bir sınav bölgesinde sınava katılmak isteyenlerden "zorunlu ikamet değişikliği, askere alınma/terhis, tutuklu/hükümlü, ders değişikliği, sağlık kurulu raporu" vb. sebeplerle yedek salonda sınava girmek isteyen öğrenciler; 01-20 Aralık 2023 tarihleri arasında mazeretlerini belirten belge ve dilekçe ile sınava girecekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna başvurması gerekmektedir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına yedek salonda girme talepleri Bölge Sınav Yürütme Komisyonu'nca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri MEBBİS Sınav Bina Bilgileri Modülü bölümünde İl/İlçe İşlemleri menüsü altında yer alan 'Yedek Salon Aday İşlemleri' menüsünden 01-20 Aralık 2023 tarihleri arasında yedek kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.

-Yedek salon aday işlemlerinde kullanılan mazeret (Sağlık Kurulu Raporu, Zorunlu İkamet Değişikliği, Askere Alınma/Terhis, Tutuklu/Hükümlü, Ders Değişikliği) belgelerinin tarihleri kontrol edilerek sisteme kaydedilecektir.

-Açık öğretim okullarına devam eden öğrencilerin sınava girecekleri derslerde değişiklik olması durumunda, bu öğrenciler açık öğretim okulları tarafından 'Ders Değişikliği' mazereti ile modüle işlenecektir. Sınav giriş yerleri ve salon yoklama listeleri yayınlandıktan sonra yedek salon işlemi yapılan adayların giriş yerleri ve salon yoklama listeleri yeniden almaları gerekmektedir.

-Cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan adayların yedek salonda sınava girme talepleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2023 tarihine kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bildirdiği cezaevlerinde yedek salonda sınava girme talepleri dikkate alınmayacaktır.