ABD seçimi kim kazandı? Ara seçimlerde son durum ne?

ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçeklesen ara seçimler öncesi dün New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin galipleri belli oldu. Peki, ABD ara seçimlerini kimler kazandı? Ara seçimlerde son durum ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarca kişiningözü kulağı ABD ara seçim sonuçlarındaAra seçim sonuçları Başkan Joe Biden'ı etkileyecek. ABD'de sandıkların kapanması ile birlikte eyaletlerden sonuçlar bir bir gelmeye başlarken Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde tuttukları biliniyor. Başkanlık seçimine iki yıl kala çıkan tablo erken zafer olarak CNN Internatıonal tarafından duyuruldu. Peki ABD ara seçim sonuçların nezaman açıklanacak? ABD seçim sonuçlarında son durum ne, ABD seçimlerini kim kazandı?Detaylar haberimizde …

ABD ARA SERÇİMLERİNİDE SON DURUM NE?

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi yeniden seçiliyor. Temsilciler Meclisi'nde mevcut tabloda Demokratların 222, Cumhuriyetçilerin 212 sandalyesi vardı. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan sonuçlar, Cumhuriyetçilerin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Cumhuriyetçiler 192 sandalyeye ulaştı, Demokrat Parti 167 sandalye kazandı.

Senota yarışının düğümlendiği eyaletler Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada. Senato kanadında Demokratlar öne geçti, durum 47'ye 46. Halihazırda Senato'da Demokratların 48, Cumhuriyetçilerin 50 sandalyesi vardı ancak bağımsız iki üye de oylamalarda Demokratları destekliyor ve eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici olduğundan Demokratlar Senato'da da çoğunluğa sahipti.

ABD ARA SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Senato sonuçlarına göre; Demokratların 45, Cumhuriyetçiler ise 46 koltuk kazandı. Çoğunluk için 51 koltuğa ihtiyaç bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti 17 koltuk kazanırken, Demokrat Parti 11 koltuk kazanmış oldu.

Fox News ve MSNBC, ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Parti adayı olan Dr. Mehmet Öz'ün, Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybettiğini duyurdu.

Amerikalılar, 8 Kasım'da bulundukları eyaletlerde valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandığa gitti. Senatodaki 35 sandalyenin de temsilcileri belli olacaK.

Seçim öncesi anketlere göre, seçimler sonucunda Cumhuriyetçi kanadın Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanacağı tahmin ediliyor. Senatoda da Cumhuriyetçilerin seçimi önde bitirme şansı yüksek olacak.