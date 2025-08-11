A101 14 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! A101 Aktüel ürünler neler? A101 ALDIN ALDIN! SEG buzdolabı, Samsung 70" 4K UHD Smart LED TV, Masa Tenisi Masası

Güncelleme:
A101 14 Ağustos 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı! Perşembe günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ekipmanları ve kırtasiye ürünleri bulunuyor.

A101 14 Ağustos 2025 Aldın Aldın kataloğu, teknoloji ve beyaz eşyadan mutfak ürünlerine, spor aletlerinden kırtasiye ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. Vatandaşlar, A101 14 Ağustos aktüel ürünleri merak ediyor.

Beyaz Eşya :

SEG No-Frost Kombi Buzdolabı – 20.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi – 12.499 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi – 13.499 TL

Outdoor & Spor:

ReVolt RT3 125 CC Motosiklet – 59.990 TL

APEC Elektrikli Moped – 26.990 TL

Triahtlon Koşu Bandı – 7.990 TL

Katlanır Langırt Masası – 4.990 TL

Profesyonel Masa Tenisi Masası – 9.490 TL

Mutfak & Ev Gereçleri:

Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık – 199 TL

Ütü Masası – 599 TL

Yatak Alezleri – 229-329 TL

Soft Çöp Kovası – 179 TL

Kırtasiye Ürünleri:

Barbie Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti – 99,50 TL

Lisanslı Masaüstü Kalemlik – 169 TL

Taşlı Jel Kalem – 69,50 TL

Beyza Nur Ergin - Gündem
