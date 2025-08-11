A101 14 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! A101 Aktüel ürünler neler? A101 ALDIN ALDIN! SEG buzdolabı, Samsung 70" 4K UHD Smart LED TV, Masa Tenisi Masası
A101 14 Ağustos 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı! Perşembe günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ekipmanları ve kırtasiye ürünleri bulunuyor.
SEG No-Frost Kombi Buzdolabı – 20.999 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi – 12.499 TL
SEG Silver Çamaşır Makinesi – 13.499 TL
Outdoor & Spor:
ReVolt RT3 125 CC Motosiklet – 59.990 TL
APEC Elektrikli Moped – 26.990 TL
Triahtlon Koşu Bandı – 7.990 TL
Katlanır Langırt Masası – 4.990 TL
Profesyonel Masa Tenisi Masası – 9.490 TL
Mutfak & Ev Gereçleri:
Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık – 199 TL
Ütü Masası – 599 TL
Yatak Alezleri – 229-329 TL
Soft Çöp Kovası – 179 TL
Kırtasiye Ürünleri:
Barbie Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti – 99,50 TL
Lisanslı Masaüstü Kalemlik – 169 TL
Taşlı Jel Kalem – 69,50 TL