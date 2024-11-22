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A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim?

A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim?
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A Milli Futbol Takımı'nın play-off kura çekimi tarihi ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Kura çekimi ve rakipler hakkında detaylı bilgilerin verileceği haberimizde, A Milli Takım'ın play-off yolculuğu hakkında tüm merak edilenler yer alacak.

A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Milli Takım play-off muhtemel rakipleri merak ediliyor. Futbol severler, play-off kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim? Detaylar haberimizde...

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim?

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Takımımızın play-off'taki muhtemel rakipleri şunlardır:

İskoçya: A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile mücadele etti. 7 puan toplayarak grubu 3. sırada tamamladı.

Belçika: A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail ile karşılaştı. 4 puanla grubu 3. sırada bitirdi.

Macaristan: A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna-Hersek ile oynadı. 6 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

Sırbistan: A Ligi 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre ile mücadele etti. 6 puanla grubu 3. sırada bitirdi.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off maçları, 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından kazanan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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