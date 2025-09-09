9 EYLÜL YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?
9 Eylül 2025Salı günü, izleyiciler Türk televizyonlarının zengin içerik yelpazesiyle buluştu. Sabah kuşağından geceye uzanan yayın akışı, hem gündelik diziler hem de popüler programlarıyla doluydu. ATV, Kanal D, NOW TV (FOX TV), Show TV, Star TV, TRT?1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların akışı, izleyicinin "bugün hangi diziler var?" sorusunun yanıtını geniş bir perspektifte sunuyor. Peki,Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var? İşte tüm detaylar...
9 EYLÜL 2025 SALI YAYIN AKIŞI - BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
9 Eylül Salı günü televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlandı. ATV'de "Gözleri Karadeniz" akşam kuşağında öne çıktı. Kanal D'de "Mandıra Filozofu İstanbul", NOW TV (FOX TV)'de "Başka Bir Sen", Show TV'de "Bahar", Star TV'de "Kral Kaybederse" dizileri izleyiciyle buluştu. Ayrıca TRT?1 ve TV8 de sinema ve yarışma programlarıyla dikkat çekti.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Akşam 20:00 kuşağında öne çıkan diziler şöyleydi:
ATV — Gözleri Karadeniz
Kanal D — Mandıra Filozofu İstanbul
NOW TV (FOX TV) — Başka Bir Sen
Show TV — Bahar
Star TV — Kral Kaybederse
TRT?1 — Terminatör: Kara Kader (sinema)
TV8 — MasterChef Türkiye (yarışma programı)
Akşam saat 20:00 itibariyle diziler ve programlar izleyicilere bu şekilde sunuldu.
9 EYLÜL 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – Aile Saadeti
00:20 – Gözleri KaraDeniz
03:00 – Kardeşlerim
05:30 – Ateş Kuşları
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Can Borcu
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Gözleri KaraDeniz
23:20 – Gözleri KaraDeniz
Akşam 20:00'de Gözleri KaraDeniz tekrar bölümleriyle güçlü bir izleyici çekti.
9 EYLÜL 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – Eşref Rüya
02:00 – Poyraz Karayel
04:00 – Kuzey Güney
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 – Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:30 – Aşk-ı Memnu
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 – Eşref Rüya
Akşam 20:00'de Mandıra Filozofu İstanbul yeni bölümüyle dikkat çekti.
9 EYLÜL 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – Transfer Dosyası
01:30 – İlk Buluşma
02:45 – Her Yerde Sen
04:45 – Son Yaz
06:00 – Karagül
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Başka Bir Sen
22:30 – Başka Bir Sen
20:00 kuşağında Başka Bir Sen yeni bölümü ekranlardaydı.
9 EYLÜL 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – Ekşi Elmalar
00:30 – Türkler Çıldırmış Olmalı 2
02:15 – Ekşi Elmalar
04:00 – Gelin Evi
06:00 – Güzel Günler
08:00 – Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Bahar
Akşam 20:00'de Bahar dizisi yer aldı.
9 EYLÜL 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
01:00 – Baba Ocağı
03:00 – Dürüye'nin Güğümleri
05:00 – Söz
07:00 – Çarpıntı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Kral Kaybederse
20:00'de Kral Kaybederse izleyicilerin karşısındaydı.
9 EYLÜL 2025 SALI TRT?1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT?1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – On Üç Yaşam
02:00 – Seksenler
03:40 – Teşkilat
05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 – Kara Tahta
09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
15:30 – Teşkilat
16:00 – Eurobasket Özel
17:00 – Türkiye – Polonya (maç)
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Terminatör: Kara Kader (sinema)
22:40 – Öldürme Arzusu
20:00 kuşağında sinema filmi yer aldı; dizi yerine Terminatör: Kara Kader yayınlandı.
9 EYLÜL 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 – Gel Konuşalım
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
11:15 – MasterChef Türkiye
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye
TV8'de akşam 20:00 kuşağını MasterChef Türkiye yeni bölümüyle tamamladı.