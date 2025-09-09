9 EYLÜL YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

9 Eylül 2025Salı günü, izleyiciler Türk televizyonlarının zengin içerik yelpazesiyle buluştu. Sabah kuşağından geceye uzanan yayın akışı, hem gündelik diziler hem de popüler programlarıyla doluydu. ATV, Kanal D, NOW TV (FOX TV), Show TV, Star TV, TRT?1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların akışı, izleyicinin "bugün hangi diziler var?" sorusunun yanıtını geniş bir perspektifte sunuyor. Peki,Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var? İşte tüm detaylar...

9 Eylül Salı günü televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlandı. ATV'de "Gözleri Karadeniz" akşam kuşağında öne çıktı. Kanal D'de "Mandıra Filozofu İstanbul", NOW TV (FOX TV)'de "Başka Bir Sen", Show TV'de "Bahar", Star TV'de "Kral Kaybederse" dizileri izleyiciyle buluştu. Ayrıca TRT?1 ve TV8 de sinema ve yarışma programlarıyla dikkat çekti.

9 EYLÜL 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – Aile Saadeti

00:20 – Gözleri KaraDeniz

03:00 – Kardeşlerim

05:30 – Ateş Kuşları

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Can Borcu

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Gözleri KaraDeniz

23:20 – Gözleri KaraDeniz

9 EYLÜL 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – Eşref Rüya

02:00 – Poyraz Karayel

04:00 – Kuzey Güney

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:30 – Aşk-ı Memnu

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 – Eşref Rüya

9 EYLÜL 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – Transfer Dosyası

01:30 – İlk Buluşma

02:45 – Her Yerde Sen

04:45 – Son Yaz

06:00 – Karagül

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Başka Bir Sen

22:30 – Başka Bir Sen

9 EYLÜL 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – Ekşi Elmalar

00:30 – Türkler Çıldırmış Olmalı 2

02:15 – Ekşi Elmalar

04:00 – Gelin Evi

06:00 – Güzel Günler

08:00 – Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Bahar

9 EYLÜL 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

01:00 – Baba Ocağı

03:00 – Dürüye'nin Güğümleri

05:00 – Söz

07:00 – Çarpıntı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse

9 EYLÜL 2025 SALI TRT?1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT?1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – On Üç Yaşam

02:00 – Seksenler

03:40 – Teşkilat

05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 – Kara Tahta

09:25 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

15:30 – Teşkilat

16:00 – Eurobasket Özel

17:00 – Türkiye – Polonya (maç)

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Terminatör: Kara Kader (sinema)

22:40 – Öldürme Arzusu

9 EYLÜL 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 – MasterChef Türkiye

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 – Gel Konuşalım

11:15 – MasterChef Türkiye

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye

