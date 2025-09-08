8 Eylül Pazartesi altın fiyatları: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek, cumhuriyet altın ne kadar?

8 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları, hem küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler hem de iç piyasadaki döviz kuru hareketleri doğrultusunda yönünü yukarı çevirdi. Özellikle ons altının 3.587 dolar seviyelerinde sabitlenmesi, gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde dikkat çeken fiyatlamalara yol açtı. Yeni haftaya girişte yatırımcıların gözü kulağı, altın fiyatlarında. Düğün sezonunun devam etmesi, fiziki altına olan talebi canlı tutarken, yatırımcılar için de güvenli liman arayışı altına yönelimi artırıyor. Peki, Bugün tam, yarım, gram, çeyrek, cumhuriyet altın ne kadar? İşte detaylar...

8 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

Altın piyasası yeni haftaya hızlı başladı. 8 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde gram altın 4.764 TL seviyelerinden işlem gördü. Ons altın ise 3.587 dolar civarında sabit kaldı. Bu durum iç piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Hem fiziki altın talebinin artması hem de dolar kurundaki dalgalanma, altının fiyatlanmasında belirleyici rol oynuyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 8 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla 7.813 TL alış ve 7.862 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın, küçük yatırımcının gözdesi olmaya devam ederken, özellikle fiziki alım-satımda kuyumcularda en çok talep edilen ürün olarak öne çıkıyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları, doğrudan ons altın ve dolar kuru ile bağlantılı olarak şekilleniyor. 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla gram altının alış fiyatı 4.764,09 TL, satış fiyatı ise 4.765,00 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, son haftalarda yaşanan yükseliş trendinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Küçük yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ürün olan gram altın, günlük alım-satım işlemlerinde likidite avantajı sağlıyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, özellikle çeyrek altına göre daha büyük montanlı yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. 8 Eylül Pazartesi itibarıyla yarım altının alış fiyatı 15.627 TL, satış fiyatı ise 15.724 TL olarak belirlenmiş durumda. Hem düğünlerde takı olarak tercih edilmesi hem de yatırım aracı olarak kullanılması, yarım altına olan talebi canlı tutuyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Uzun vadeli yatırımcıların vazgeçilmezi olan Cumhuriyet altını, 8 Eylül Pazartesi günü 31.759 TL alış ve 32.239 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını, hem dayanıklılığı hem de tarihi geçmişi nedeniyle genellikle külçe altına alternatif olarak görülüyor. Aynı zamanda resmi kuruluşlar ve büyük yatırımcılar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Takı sektöründe yoğun olarak kullanılan 22 ayar bilezik, özellikle kadın yatırımcıların ve kuyumcuların radarında yer alıyor. 8 Eylül Pazartesi sabahında 22 ayar bileziğin alış fiyatı 4.360,52 TL, satış fiyatı ise 4.580,30 TL olarak açıklandı. Hem yatırım hem de estetik amaçlı kullanılan 22 ayar bileziklerde fiyatlar, işçilik maliyeti nedeniyle diğer altın türlerine göre daha esnek bir yapıya sahip.

8 EYLÜL PAZARTESİ TAM ALTIN NE KADAR?

Yüksek meblağlı yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan tam altın, 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 31.158 TL'den alınırken, satış fiyatı ise 31.304 TL olarak açıklandı. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünen bireyler için güvenli bir liman olarak kabul edilen tam altın, piyasada ciddi bir alıcı kitlesine sahip.