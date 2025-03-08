7 MART GRAM ALTIN FİYATI! Altında son durum ne? Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...?

7 MART GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,33 artarak 3415,61'den işlem görüyor.

Bugün gram altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,18 artışla 5532,12'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,18 artarak 11064,25'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,18 artarak 22094,35'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 00:54 itibariyle yüzde 0,12 artışla 2912,40'dan işlem görüyor.

ONS altın ne kadar anlık