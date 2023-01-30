Seçimler yaklaşırken partilerin vaatleri de belli olmaya başladı. 6'lı masanın gençlere özel vaatleri bugün açıklandı. Peki, 6'lı masa vaatleri nelerdir? Altılı masanın seçim vaatleri neler? 6'lı masanın gençlere özel tüm vaatleri nedir? İşte 6'lı masanın madde madde tüm vaatleri ve detayları...

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Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu. Peki, 6'lı masa vaatleri nelerdir? Altılı masanın seçim vaatleri neler? 6'lı masanın gençlere özel tüm vaatleri nedir? İşte ayrıntılar...

6'LI MASANIN VAATLERİ AÇIKLANDI MI?

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel maddeler yer aldı. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, KYK ödemelerinin kolaylaştırılması, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi yer alıyor.

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplandı. Toplantı öncesinde hazırlanan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" kitapçığı salondakilere dağıtıldı.

6'LI MASANIN VAATLERİ NELERDİR?

Seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel vaatler ise dikkat çekti. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi de yer alıyor.

İşte gençlere özel maddelerden bazıları: