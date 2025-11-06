500 bin sosyal konut hangi ilçelere yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ve ödeme şartları neler?
Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut seferberliği olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca vatandaşın "ev sahibi olma" hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, 500 bin sosyal konut hangi ilçelere yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ve ödeme şartları neler? 500 bin sosyal konut projesine dair tüm detaylar haberimizde...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak lanse edilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. 81 ilde hayata geçirilecek bu dev proje, şehirlerin farklı ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Peki, 500 bin sosyal konut hangi ilçelere yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ve ödeme şartları neler? Detaylar haberimizde!
500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
Proje kapsamında en fazla sosyal konutun yapılacağı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. İşte detaylar:
İstanbul
Toplam konut sayısı: 100.000
Lokasyon: Asya ve Avrupa yakasındaki çeşitli bölgeler
Ankara
Toplam konut sayısı: 30.823
İlçeler: Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar
İzmir
Toplam konut sayısı: 21.020
İlçeler: Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk
Bursa
Toplam konut sayısı: 17.225
İlçeler: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir
Konya
Toplam konut sayısı: 15.000
İlçeler: Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
81 ilde inşa edilecek konutların detaylı il ve ilçe bazındaki dağılımı, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İlk başvuru haftasında, yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvurular yapılacak:
- 10 Kasım: Kimlik numarası sonu 0 olanlar
- 11 Kasım: Kimlik numarası sonu 2 olanlar
- 12 Kasım: Kimlik numarası sonu 4 olanlar
- 13 Kasım: Kimlik numarası sonu 6 olanlar
- 14 Kasım: Kimlik numarası sonu 8 olanlar
15 Kasım 2025 itibarıyla başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak, ilk kuralar Aralık ayında çekilecek ve konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlamış olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak: En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu.
Yaş şartı: Başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
İkamet şartı:
İl merkezi projeleri için, il merkezinde en az 1 yıldır ikamet etmiş olmak
İlçe projeleri için, ilgili ilçede en az 1 yıldır ikamet etmek
Belde projeleri için, beldede en az 1 yıl ikamet etmek
Büyükşehirlerde belirlenen il merkezlerindeki projeler için, il merkezinde ikamet edenler başvurabilir
Deprem bölgesinde yaşayanlar için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet yeterli
Gelir şartı:
İstanbul: Hane halkı aylık net geliri en fazla 145.000 TL
Diğer iller: Hane halkı aylık net geliri en fazla 127.000 TL
Ev sahibi olmama şartı: Başvuru sahibinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı tapuda konut bulunmaması gerekiyor.
Özel durumlar: Şehit aileleri, terör veya harp malulleri ile emekliler için farklı ikamet şartları uygulanıyor. Deprem bölgelerinde yaşayan başvuru sahipleri, proje ilinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmalı veya proje iline nüfus kayıtlı olmalıdır.
TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME ŞARTLARI NASIL?
Projenin başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ödeme planı, hane gelirine ve konutun bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösterecek. TOKİ sosyal konutlarında taksitler genellikle 180 ay ile 240 ay arasında ve uygun faiz oranlarıyla planlanıyor.
Başvuruların ardından kura sonuçları belirlenip, vatandaşlar kendi ödeme planlarını öğrenebilecek. TOKİ, ödeme kolaylıkları ve uzun vadeli taksitlerle dar ve orta gelirli vatandaşları desteklemeyi hedefliyor.