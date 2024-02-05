5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,5520 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,57 artışla 30,5100'den tamamladı.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 32,9190'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,5400'ten satılıyor.

FED FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAĞI TARİHE İLİŞKİN TAHMİNLERİN ÖTELENMESİ VARLIK FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonominin istenilen şekilde yavaşlamadığını gösterirken, enflasyonla mücadelenin de öngörülünden daha uzun süre devam edebileceği fiyatlamalarını güçlendiriyor. Fed Başkanı Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir faktör olacağını kaydetti.