Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında 5 Aralık MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Masterchef kim kaptan oldu? 5 Aralık Masterchef mavi ve kırmızı takım kadrosu! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...

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Masterchef kim kaptan oldu? sorusu aratılıyor. İlk turda en iyi tavuk ürünlerini yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacaktı. Şeflerin beğenisi sonucunda iki kişilik kaptanlık düellosu oynandı. Peki, 5 Aralık Masterchef'te kaptanlığı kim kazandı? Masterchef kim kaptan oldu? 5 Aralık Masterchef mavi ve kırmızı takım kadrosu!

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz