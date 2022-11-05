5 - 6 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 6 Kasım Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Kasım Pazar günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE,EMREZ MAHALLELERİ,OPAZ OTOMOTİV,ARKAS,İNCİ HOLDİNG
- 05.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDIN,YUNUS EMRE MAHALLELERİ
- 05.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. KÖY MEYDANI CIVARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
- 05.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ VE ANAFARTALAR MAH. DERE,701,YURT,1257, KOOFERATIF,BILGI SOKAKLAR, ÖĞRETMENLER CD. KISMEN, SARAÇOĞLU CD. KISMEN
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 D KOLU HAVAI
- 05.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE CUMHURIYET MAHALLESI 329,325,321,3131,302,315,317 SOKAKLAR VE CIVARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 445-453-457 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA, CENGİZ TOPEL VE YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ EBRU,PORTAKAL,POYRAZ,YILDIRIM,ZEYTİNDALI,ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI"
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,1844/1,1845,6063,6063/1,1846,1845/3, 1845/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI
- 05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1615/5,1620/10 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620/10,1620/16,1620/64,1615/14,1615/6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,ALTAN AYDIN,TCK AYDIN OTOYOLU
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DİCLE, YİĞİTLER MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,363,365,361 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 05.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KASIMPAŞA MH. ADLIYE CIVARI KEMALPAŞA MH. 145 VE 147 SOKAK CIVARI
- 05.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,115,115/1,115/2,117/1,117/2,118 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.11.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 06.11.2022 01:00 01:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EGEMENLİK MAHALLESİ,ARSPET LOJİSTİK,ASLAN NAKLİYAT,MİLANGAZ,DENİZLİ GAZ,İPRAGAZ
- 06.11.2022 01:00 01:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EGEMENLİK MAHALLESİ,ARSPET LOJİSTİK,ASLAN NAKLİYAT,MİLANGAZ,DENİZLİ GAZ,İPRAGAZ
- 06.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,GAZİ OSMAN PAŞA,TUNA,MERİÇ,BARBAROS MAHALLELERİ,SELOLOİT FAB.
- 06.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,GÜNEY,EMİR SULTAN MAHALLELERİ, AĞIR BAKIM,PTT HİZMET BİNASI,TEPECİK EĞİTİM HST.,ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU
- 06.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE, GAZİ, CUMHURİYET MAHALLESİ ULUS MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 06.11.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE "ALMAK TM KAREL1, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-1, PRİMER ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-2, BAZTAŞ MADENCİLİK TR-2, ÖZEL, EGELİM DEPOLARI ÖZEL TR, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, EGE DEMİR ÖZEL, AKÇANSA ÖZEL TR, KAREL ÖZEL TR, BAZTAŞ PETROL A.Ş. KILIÇLAR KÖK M-262, KAREL DM, BAZTAŞ KÖK, HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İST.END.A.Ş. ÖZEL TR, EGELİM LOJİSTİK ARKAS ÖZEL TR, KAREL DEMİR TEL ÖZEL TR "
- 06.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ PAŞA MAH. VE CİVARLARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, ILICA, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJIŞ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET, ATATÜRK MAHALLELERI TAMAMI, SANAYI SITESI, AKTEPE MAHALLLESI, HACIKIRLI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, BEYKÖY YOLU, ADAKÜRE YOLU, ÖDEMIŞ YOLU, BEYDAĞ CUMHURIYET ANADOLU LISESI, MEHMET OVALI, ZINSAN DEMIR ÇELIK, İZMIR GENÇLIK-SPOR İL MÜD. BEYDAĞ SPOR TESISLERI, HAYRULLAH YILDIRIM, RUHI SELEK ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI (ŞEHIR MERKEZI TAMAMI)
- 06.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MH. TR- 25 - 154 , 164 , 165 , 167 , 168 , 170 , 171 , 172 , 175 , 176 , 200 , 220 , 222, 223 ,225 , 225 , 226 ,227 , SOKAKLARI , İNÖNÜ CADDESI VE CIVARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. 7820 7821 7829 SOKAK CIVARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, CUMHURIYET, AKINCILAR, UMURBEY MAHALLELERI KISMEN
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR İLÇESI HIDIRLIK MAHALLESI TURABIYE MAHALLESI, SEFERIHISAR BELEDIYESI, SEFERIHISAR KAYMAKAMLIĞI VE CEVRESI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH VE HÜRRIYET MAH.
- 06.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4029,4030,4032 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ ÖZKAN,TİMTAS ANKARA ASF. ,ESİN GÖRYAKIN
- 06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,GÜRPINAR,ÜMİT MAHALLELERİ,ZÜCCACİYECİLER SİTESİ, İBRAHİM TAMER KAYMAKÇI, PORTAŞ ZÜC.DEK.SAN LTD..ŞTİ.,DİVA MUTFAK, KADIOĞLU UN FB.,PETRAX LTD.ŞTİ.,İZMİR CADDESİ, 4/6,4/12 ,4, 4-6,14, 20,22,26,28,45,35,49,51,55,57, 63,69,69/1, 2,3 77,79,81, 82, 83, 85, 86, 87, 97, 98, 99,810,813,7000 ,7004/6,7077/1,7098 SOKAKLAR VE CİVARI,KÖYTUR,VİSAM, SUNEL TÜTÜN,MİGROS TÜRK .A.Ş,YUSUF ÖZDOĞAN,MİLANGAZ DEMİRÖREN TÜP İMALATI,ALFA İNŞAAT OTO., SADRİOĞULLARI AMB.TİC.SAN. ,HULUSİ BAĞCI TANSAŞ DEPOLARI ARKASI ,ERKUT METAL HURDACILIK, İZSU GN.MD. POMPA,ERDOĞAN ÇOŞKUN,TAMSAN GÜRPINAR ,TEKSAN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ,ARİF TİMURTAŞ, YAKUP TEMURTAŞ,BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA ,F.CENK BARIŞ VE ORTAKLARI DEPOLARI,BERAT PLASTİK,ARSLAN ZİRAİ SOĞUK HV. DEP. SANAYİ ,VEDAT SAVAŞ,ÇELİK OLUKLU MUKAVVA,NEJAT PİŞİRİCİ
- 06.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEK VE TEPEKULE MAHALLESİ-ŞEHİT HAKAN ÜNSAL CADDESİ,1631,1639,2062, 2083,2083/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,719,719/1,718,718/1,645 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,661,659/1,630,662,662/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ -ÇAMLI MAHALLELERİNİN TAMAMI
- 06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KARAGÖL-GÖKTEPE-AYVACIK-BEYKÖY-ALANİÇİ-KARAORMAN-ÇALTI-BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI -SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL-YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KARAGÖL-GÖKTEPE-AYVACIK-BEYKÖY-ALANİÇİ-KARAORMAN-ÇALTI-BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI -SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL-YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE EMİRALEM-HASANLAR-İĞNEDERE-GÖRECE TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
- 06.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. SÜVARI YOLU KEMALPAŞA YOLU CD. SAĞLIKLI YAŞAM SITESI, YEŞIL ÇAMLIK SITESI, KIROVASI MEVKII, BAŞKOMUTAN ATATÜRK, YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. 2037 SK. AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
- 06.11.2022 10:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇAMLIK DM M10 ÇIKIŞI, ŞAKRAN BÖLGESİ, NAMIK KEMAL VE FATİH CADDESİ KAZIM KARABEKİR PETROL OFİSİ, 311-3317-3115-333-3119-3128- ORMAN MÜDÜRLÜGÜ, SAGLIK OCAGI - TEKSTİL 3136-3135-3148-BAYAR VE ATATÜRK CADDESİ -ŞAKRAN OTEL,MUHTAR EMİR ALİ CADDESİ -3186-3208-3211-3212-3213-3207, YENİ ŞAKRAN BELEDİYESİ, ZİRAHAT BANKASI, YALI CADDESİ 3142 ATATÜRK CADDESİ 3017 -MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK 3165-3148- 3143-3136-3167- 3301 MİMAR SİNAN CADDESİ VE CİVARLARI
- 06.11.2022 10:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ŞAKRAN DM M15 ÇIKIŞI, YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1. ÇAMLIK M10 ÇIKIŞI, CEVRE YOLU 182-180-176-165-167-162-170-YALI CADDESİ,166-143-ATATÜRK CADDESİ143-136-133-208-236-214-228- -244-252-263-325 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 06.11.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE " YALI MAHALLESİ , VİKİNG EVLERİ-116-130-113-MAVİ SOKAK EMEK SİTESİ-139- 137- PLAJ CADDESİ ALİAĞA HİLTON OTEL- ZİYA PAŞA CADDESİ-127-128-125, TR-35,TR-32, ALİAĞA M-433, TR-33, TR-74,TR,31, İZSU ÖZEL TR, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU, İPEK ÖTER ÖZEL TR, ALİ, OSMAN SEZER ÖZEL TR, ADNAN SAKA ÖZEL TR, HAVA KUVV.KOM. DİNLENME TESİSİ ÖZEL, MNV, TUR ÖZEL TR "
- 06.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAH. KISMEN
- 06.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI,KARACAOĞLAN,EGEMENLİK,YUNUS EMRE,ÜMİT,KEMALPAŞA MAHALLELERİ,EDAK ECZA DEPOLARI IŞIKKENT ,İZELTAŞ 1 NOLU İŞ MERKEZİ,6157/2 ,7405/2 SOKAKLAR,NİĞTAŞ (SELTAŞ) HURDA, PINAR ENTEGRE ET KILIÇLAR HURDA, SELÇUK ECZA,BORNOVA BELEDİYESİ IŞIKKENT SPOR TESİSLERİ ,DALAN KİMYA, HEDEF ECZA,EGE ENDÜSTRİ ,EGE FREN SAN.TİC.A.Ş,BMC SN.TİC.AŞ.,EGE ULAŞIM, YILDIZ DÖKÜM, KORCAN OBUZ, HÜSEYİN ÇOBAN, YAKA DÖKÜM, ÜNAL METAL, HASAN KLAVUZ, ŞAHİN DOĞAN, NİĞDESAN, KONYA TIR PARKI, FEVZİ HANO
- 06.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,EGE CADDESİ,1192,1194 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ1191,1192,1193,1199 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.11.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEŞRUTIYET MAH. KISMEN
- 07.11.2022 01:00 01:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EGEMENLİK MAHALLESİ,ARSPET LOJİSTİK,ASLAN NAKLİYAT,MİLANGAZ,DENİZLİ GAZ, İPRAGAZ
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ-ESATPAŞA MAHALLESİ-MERMERLİ MAHALLESİ-TÜLBENTLİ MAHALLESİ-MENEMEN ŞEHİR MERKEZİ VE CİVARLARI
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ-9020/1 SK.-9015 SK-9016 SK.-9017 SK.-9018 SK.-9019 SK.-9019 SK.-9010 SK. TURGUT ÖZAL BULVARI-GİMAS SAN-SER-PAL TİC.-AHMET ÇINAR-ERSOY KARDEŞLER-AKÇANSA ÇİMENTO-ANKA İLAÇ FAB.-ASARLIK POLİS LOJMANLARI-BİZİM TOPTAN SATIŞ-DÜNDAR MEYDANCI PETROL-GÖKHAN BOYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ-UĞUR MUMCU MAHALLESİ-GAFFAR AKON CADDESİ-1200 SK.-1210 SK.-1215 SK,1204 SK, 1209 SK, 1211 SK, 1267 SK, 1259 SK, 1263 SK, 1257 SK, 1295 SK, 1286/1 SK, 1286 SK. VE CİVARLARI.
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ-ULUKENT SANAYİ ALANININ TAMAMI-HAVA LOJMANLARI-10001 SK.-10002 SK.-10003 SK.-10007 SK.-10011 SK.-10018 SK VE CİVARLARI.
- 07.11.2022 03:00 03:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE EGEKENT 2- 30 AĞUSTOS MAHALLESİ-9 EYLÜL MAHALLESİ-İSTİKLAL MAHALLESİ-29 EKİM OVA KÜME EVLERİ CİVARI-HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL-HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL-MAKRO YAPI ÖZEL-MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
- 07.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİOSMAN PAŞA,TUNA,EGEMENLİK,YEŞİLOVA,KARACAOĞLAN,KOŞUKAVAK,SERİNTEPE,ZAFER, BİRLİK,MERİÇ,ÇAMKULE MAHALLELERİ, MİMAR SİNAN ENDÜSTRİ MESL.LİSESİ,EMF BÜYÜKKARCI, PETROLYAĞ,İZM.ESN.KOOP TESİS.