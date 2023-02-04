4 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 4 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Şubat günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34671567

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1574., 3001. sk bölgelerinde 04/02/2023 00:00:00 - 04/02/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671117

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1009., 1022., 1029., 1030., 1031., 1032. sk bölgelerinde 04/02/2023 09:00:00 - 04/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34677843

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1357., 1402. sk / ÖRNEK mah 1354., 1356., 1357. sk bölgelerinde 04/02/2023 09:00:00 - 04/02/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671086

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 169., 184. sk bölgelerinde 04/02/2023 09:00:00 - 04/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2023-02-04 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.