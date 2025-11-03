4 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

Haberler

4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait düzenlemelerin yanı sıra, atama kararları ve çeşitli yönetmelik değişiklikleri de bugünkü sayıda yer aldı. Vatandaşlar, 4 Kasım 2025 Salı tarihli Resmî Gazete'nin tüm detaylarına PDF formatında erişebilir.

Resmî Gazete'nin 4 Kasım 2025 tarihli sayısında, yasama bölümüne ait kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin kararlar ile yargı alanında alınan düzenlemeler yayımlandı. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara ait ilanlar da bugünkü nüshada yer aldı. Resmî Gazete'nin PDF versiyonu üzerinden tüm kararların ayrıntılarına ve güncel duyurulara kolaylıkla ulaşılabiliyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI – 4 KASIM 2025 SALI

4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler, atamalar ve ilanlar kamuoyuna duyuruldu. Günün sayısında yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait birçok düzenleme yer aldı. Vatandaşlar, bugünkü sayıya ait tüm detaylara PDF formatında erişebiliyor. İşte 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin öne çıkan başlıkları:

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Bugünkü sayıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kanunlar ve bazı mevcut yasaların değişiklik hükümleri yayımlandı. Kamu yönetimi, ekonomi ve sosyal politikalara dair düzenlemelerin yer aldığı yasama bölümünde, ilgili kanunların yürürlük tarihleri de açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar tarafından alınan çeşitli kararlar ile yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarının görev alanlarını düzenleyen yeni kararlar, idari yapıdaki değişiklikler ve ekonomik düzenlemelere ilişkin tebliğler de bu bölümde yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan yeni atamalar bugünkü sayıda yer aldı. Bakanlıklarda, valiliklerde ve bazı kamu kurumlarında görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Atama listeleri Resmî Gazete'nin yürütme bölümünde yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'a ait kararlar bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar arasında iptal, yürütmeyi durdurma ve bireysel başvuru sonuçları bulunuyor. Yargı kararları, ilgili hukuk alanlarına yön veren önemli içtihatlar içeriyor.

İLANLAR VE DUYURULAR

Resmî Gazete'nin ilanlar bölümünde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihale duyuruları, yargı ilanları, iflas ve tasfiye süreçlerine dair bildirimler yayımlandı. Ayrıca çeşitli ticari ve idari duyurular da bugünün ilan sayfalarında yer aldı.

4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete, yasama, yürütme ve yargı organlarına ait önemli kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve atama listeleriyle yayımlandı. Günün tüm detaylarına Resmî Gazete'nin PDF versiyonu üzerinden ulaşılabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
