AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 80 maddelik yeni torba kanun teklifi, çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Vatandaşlar ise merak ediyor 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? İşte detaylar…

3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı?

Torba yasanın bir parçası olarak konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, artık tek konutla sınırlandığı aktarıldı. Peki, 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Ocak ayında, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisine çifte zam yapılacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte uygulanacak. Enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Bu zam artışı, memur maaşlarının yanı sıra ek ödemelere de olumlu bir şekilde yansıyacak, böylece kamu çalışanlarına mali anlamda önemli bir destek sağlanmış olacak.

YENİ TORBA YASADA 2023 3600 EK GÖSTERGE VAR MI?

TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasayla birlikte emeklilerin yeni zamları ve esnafın Bağ-Kur prim avantajı gibi konular ele alınacak. Torba yasada 3600 ek göstergenin de yer alması bekleniyor. Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması, böylece memurların emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birinci dereceye çıkacak memurlar otomatik olarak 3600 ek göstergeye kavuşacak.

AK PARTİ'NİN MECLİS'E SUNDUĞU TORBA YASANIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin yetki cumhurbaşkanına verilecek. KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden getirilmesi konusunda da cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Ayrıca, yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Kur korumalı mevduattan elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararına, Türkiye'ye getirilmesi şartıyla iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari gemilere kesilecek cezalar artırılacak ve ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

Özelleştirme programına alınan kuruluşların ihaleleri elektronik ortamda yapılabilir hale getirilecek. Ayrıca, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi düzenlemesi yapılacak.

Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi olması düzenlenecek. TCDD'nin Hazine garantili kredilerinden kaynaklı vadesi geçmiş borçları, kurumun ödenmemiş sermayesine mahsup edilecek.

2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ve gecikme cezası gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak. Son olarak, depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025'e kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesini öngören bir düzenleme yapılacak.

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