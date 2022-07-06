Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne işe yarar? İşte detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge'nin yıl başına yetişeceğini bildirdi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Son açıklamasında da tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalanacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük.

''TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNDE 600 PUAN ARTIŞ OLACAK''

Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL