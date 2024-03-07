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31 Mart Yerel Seçim anketlerine göre İstanbul'da kim önde, İmamoğlu ve Kurum'un oyu kaç?

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31 Mart Yerel Seçim anketlerine göre İstanbul'da kim önde, İmamoğlu ve Kurum'un oyu kaç? 31 Mart Yerel Seçim anketleri, İstanbul'daki seçmenin tercihlerini ortaya koyuyor. İmamoğlu ve Kurum arasındaki yarışta kimin önde olduğu ve adayların oy oranları merak konusu. Anket sonuçları, İstanbul'da seçim yarışının kıyasıya geçeceğini gösteriyor.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Metropoll'ün yaptığı seçim anketlerine göre kim önde? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Anketler ne söylüyor?

İSTANBUL'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Metropoll'ün yaptığı araştırmaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un oyu yüzde 40,2 olarak açıklandı.

31 Mart Yerel Seçim anketlerine göre İstanbul'da kim önde, İmamoğlu ve Kurum'un oyu kaç?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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