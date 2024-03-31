31 MART 2024 RİZE SEÇİM SONUÇLARI | Rize'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Rize Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Sakarya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Rahmi Metin, CHP'den Necati Topaloğlu ve Yeniden Refah Partisi'nden Cemil Çolak yarıştı. Peki, Rize'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Rize Yerel Seçim sonuçları!

RİZE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Sakarya Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Rahmi Metin, CHP'nin adayı Necati Topaloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Cemil Çolak ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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Rize Belediye Başkan adayları oy dağılımı: