30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor. 2025 yılı tatil takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar, Zafer Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 2025 Zafer Bayramı'nda banka çalışma saatleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alıyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924 yılında Dumlupınar'da, Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı bir törenle "Başkumandan Zaferi" adıyla kutlandı. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 2025 yılı için bankaların çalışma durumu…

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi takvime göre, bu gün tüm kamu kurumları, bankalar, okullar ve pek çok özel sektör çalışanı için tam gün tatil olacak.

ZAFER BAYRAMI'NDA BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar, hafta sonu tatili nedeniyle de çalışmayacak ve 31 Ağustos Pazar günü de kapalı kalacak. Dolayısıyla bankacılık işlemleri için en yakın mesai günü olan 1 Eylül Pazartesi beklenmesi gerekecek.

Resmi tatilde para transferi, ödeme ve diğer bankacılık işlemleri mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılabilecek. Ancak EFT işlemleri ilk mesai günü gerçekleşecek.

