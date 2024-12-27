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3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?

3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?
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Asgari ücretle çalışan bir işçi, kıdem tazminatını almak için belirli şartları yerine getirdiğinde, yıllık çalışma süresine bağlı olarak belirli bir tazminat miktarına hak kazanır. Peki, 2025 yılı için 3 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin alacağı tazminat ne kadar?

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma süresi boyunca hak ettikleri önemli bir iş güvencesi unsuru olarak dikkat çekiyor. Çalışma hayatında özellikle işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde büyük bir öneme sahip olan kıdem tazminatı, çalışanların emeklerinin karşılığı olarak kabul ediliyor. Çalışma süresine ve ücret seviyesine göre değişiklik gösteren kıdem tazminatı tutarları, işten ayrılma şartlarına göre hesaplanıyor. 2025 yılı itibarıyla 3 yıllık çalışan bir işçinin kıdem tazminatı ne kadar? İşte detaylar…

3 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR TAZMİNAT ALIR?

Asgari ücret üzerinden çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, çalıştığı yıl sayısına bağlı olarak hesaplanıyor. 2025 yılı itibarıyla bir yıllık kıdem tazminatı tutarı brüt asgari ücretle orantılıdır. Ancak kıdem tazminatı, damga vergisi kesintisine tabi olduğundan net tutar, brüt tutardan biraz daha düşük olur. Üç yıllık kıdemi bulunan bir işçi için bu hesaplama daha da önem kazanıyor.

Kıdem tazminatı hakkını elde edebilmek için işçinin işten ayrılma nedeninin, yasada belirtilen haklı nedenler arasında olması gerekir. Bunun dışında işveren tarafından işçinin iş akdi geçerli bir sebep olmadan feshedilirse de işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu tutar, çalışanın maaşına ve toplam hizmet süresine göre hesaplanır.

2025 yılı için bir yıl kıdemi bulunan işçinin alacağı tazminat net 25.806 TL olarak belirlenmiştir. Üç yıllık bir çalışma süresi içinse bu tutar üç katına çıkar ve 77.419 TL'ye ulaşır. Bu miktar, yalnızca asgari ücretle çalışan işçiler için geçerlidir. Ücreti asgari ücretten yüksek olan çalışanlar için kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 41.828 TL ile sınırlandırılmıştır.

3 YIL ÇALIŞANIN TAZMİNATI NE KADAR?

Üç yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı hakkı, işçinin kendi isteğiyle ayrılması durumunda ancak belirli şartların sağlanması halinde mümkün olur. Yaş hariç emeklilik şartlarını sağlayan bir işçi, belirli sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ulaştığında kıdem tazminatı alabilir. Bu şartlar şunlardır:

Son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak.

İlk sigorta giriş tarihine göre 3600, 4500, 4600 veya 7000 prim gün sayısını doldurmuş olmak.

Gerekli sigortalılık süresini tamamlamak.

Özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yeterlidir. Ancak, daha sonraki yıllarda sigortalı olanlar için bu süre ve prim şartları artmaktadır. 01.01.2009 sonrası sigortalı olanların en az 5400 prim gününü tamamlaması gereklidir.

Şartları yerine getiren işçiler, SGK'dan "kıdem tazminatına esas yazı" alarak işten ayrılabilir ve üç yıllık hizmeti karşılığında net 77.419 TL tazminat alabilir. Bu tutarın üzerinde bir maaş alındığında kıdem tazminatı hesaplamasında yıllık tavan miktar dikkate alınır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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