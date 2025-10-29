Haberler

29 EKİM 2025 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur, tramvay, Marmaray bedava mı?

Güncelleme:
29 Ekim 2025 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu merak ediliyor. Bugün İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve vapurların ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşların şehir içi ulaşım planlarını şekillendiriyor. Peki, 29 Ekim 2025 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur, tramvay, Marmaray bedava mı? Detaylar haberimizde!

İstanbul, 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı'nda hem coşku hem de kolay ulaşım fırsatlarıyla vatandaşlarını ağırlıyor. Peki, bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün İstanbul'da İett otobüsleri, metro, Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur bedava mı? 29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretlerinin detayları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, İstanbul halkı için toplu taşıma kullanımı daha da kolay hale geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da otobüsler ücretsiz olacak. Bu uygulama, özellikle şehirde yoğun olarak kullanılan İETT otobüslerini kapsıyor ve vatandaşların bayram boyunca ulaşım masraflarını düşünmeden rahatça hareket edebilmesini sağlıyor.

Bu sayede İstanbul'un dört bir yanındaki vatandaşlar ve ziyaretçiler, bayram kutlamalarına katılmak için toplu taşıma araçlarını tercih edebilecek. Ücretsiz otobüs uygulaması, hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de vatandaşların toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

BUGÜN İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 2025 tarihinde İETT otobüsleri de ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'un her köşesine ulaşımı sağlayan İETT otobüsleri, Cumhuriyet Bayramı'nda tüm vatandaşların kullanımına açık olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram boyunca İETT otobüslerinin ücretsiz olacağını resmi olarak duyurdu.

İETT otobüslerinin ücretsiz olması, İstanbul'daki günlük ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bayram kutlamalarına katılmak isteyen ailelerin bütçesine de önemli bir katkı sağlayacak. Bu uygulama, özellikle toplu taşıma kullanımını teşvik eden çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

BUGÜN METRO BEDAVA MI?

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan metro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm metro hatlarının bayram süresince ücret alınmadan hizmet vereceği belirtildi.

Bu ücretsiz metro uygulaması, İstanbul'un farklı bölgelerindeki vatandaşların bayram etkinliklerine katılımını kolaylaştıracak ve şehrin birçok noktasına hızlı ulaşım sağlayacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde metro kullanımının yoğun olduğu göz önüne alındığında, ücretsiz ulaşım vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

BUGÜN MARMARAY BEDAVA MI?

29 Ekim'de Marmaray hattı da ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul Boğazı'nı kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayan Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki vatandaşlar için erişimi ücretsiz hale getirilecek.

Marmaray'ın ücretsiz olması, sadece İstanbul halkı için değil, şehir dışından gelen ziyaretçiler için de büyük kolaylık sağlayacak. Marmaray sayesinde vatandaşlar, deniz trafiğine takılmadan ve ücret ödemeden hızlı bir şekilde şehirler arası geçiş yapabilecek.

BUGÜN METROBÜS BEDAVA MI?

Metrobüs, İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma sistemlerinden biri olarak biliniyor. 29 Ekim 2025 tarihinde metrobüs hattı da ücretsiz olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan metrobüs hatları, bayram boyunca ücret alınmadan hizmet sunacak.

Metrobüsün ücretsiz olması, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olurken, vatandaşların toplu taşıma kullanımını teşvik eden önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

BUGÜN TRAMVAY BEDAVA MI?

İstanbul tramvay hatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım sunacak bir diğer toplu taşıma seçeneği. Taksim-Tünel, Kabataş-Bağcılar ve diğer hatlar, bayram boyunca tüm yolculara ücretsiz hizmet sağlayacak.

Tramvayların ücretsiz olması, özellikle turistik bölgelerde ve şehir merkezinde ulaşımı kolaylaştırıyor. Vatandaşlar ve turistler, bayram boyunca tarihi ve kültürel noktaları ziyaret ederken toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

BUGÜN VAPUR BEDAVA MI?

29 Ekim'de İstanbul'daki vapurlar da ücretsiz olarak hizmet verecek. Boğaziçi ve Haliç hattındaki vapurlar, vatandaşların deniz yoluyla hızlı ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilmesi için ücretsiz olacak.

Vapur hatlarının ücretsiz hizmeti, özellikle Boğaziçi'ni ve Adalar'ı ziyaret etmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda deniz trafiğinin kullanımını artırarak, kara yollarındaki yoğunluğu azaltmaya yardımcı oluyor.

