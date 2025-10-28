28 Ekim PTT çalışma saatleri: 28 Ekim Salı ve 29 Ekim 2025'te PTT şubeleri çalışıyor mu, kapalı mı? PTT bugün kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 28 Ekim 2025 Salı günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba günü PTT şubelerinin çalışma saatleri ve hizmet durumu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, 8 Ekim Salı ve 29 Ekim 2025'te PTT şubeleri çalışıyor mu, kapalı mı? PTT bugün kaça kadar açık? 28-29 Ekim PTT çalışma saatleri haberimizde!

28 EKİM PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı öncesi resmi tatil arifesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kamu kurumları öğle saatlerine kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri de bu düzenlemeye uyarak sabah saatlerinden öğleye kadar açık olacaktır.

28-29 EKİM PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Çalışma Süresi: Sabah – 13:00'e kadar

Durum: Yarım gün hizmet

Vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü sabah saatlerinde PTT şubelerine başvurarak kargo teslimi, fatura ödemesi ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak, öğleden sonra saat 13:00'ten itibaren PTT şubeleri kapalı olacaktır.

29 EKİM PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil günü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, PTT şubeleri tam gün kapalı olacaktır.

Durum: Tam gün tatil

İşlem Yapılamaz: Tüm PTT hizmetleri duracaktır

Vatandaşlar, 29 Ekim Çarşamba günü PTT şubelerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceklerdir. Kargo ve posta hizmetleri sunulmayacaktır.

PTT BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri, normal çalışma günlerinde sabah saat 08:30'da açılmakta ve akşam saat 17:30'a kadar hizmet vermektedir. Öğle arası ise 12:30 ile 13:30 arasında bir saattir. Ancak, resmi tatil günleri ve arefe günlerinde çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir.

28 EKİM'DE PTT DAĞITIM YAPACAK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü, PTT şubeleri sabah saatlerinden öğleye kadar açık olacaktır. Bu süre zarfında, kargo teslimatları ve diğer dağıtım işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ancak, öğleden sonra saat 13:00'ten itibaren PTT şubeleri kapalı olacağından, dağıtım işlemleri de sonlanacaktır.