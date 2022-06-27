27 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer Günlüğü 02:00 Yunanistan - Türkiye 03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme 04:55 Spor Takvimi 05:00 Transfer Günlüğü 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:55 Spor Takvimi 14:00 Spor Stüdyosu 15:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 19:55 Türkiye - İtalya 22:00 Spor Bülteni 22:55 Yunanistan - Türkiye InterSinema.com / TV TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 27 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.