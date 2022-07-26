26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 26 Temmuz Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.07.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL, İMARİYE,YEŞİLDERE,KOSOVA,AKARCALI MAHALLELERİ,MOTOR MES. LİSESİ
- 26.07.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL,ŞEMİKLER,CUMHURİYET MAHALLELERİ,6271,6276,6753/16, 6753/18 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI,EVKA-2,EVKA-6,AYDINLIKEVLER MAHALLELERİ,6779,6788, 6794/2,6820 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ KARAKÖY, ÇITAK, UZUNHASANLAR, KARAKUZU MAHALLELERİNİN TAMAMI, İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, GÜL GÜRER ÖZEL TR, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, AHMET KARTAL ÖZEL TR, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KARŞIYAKA MAHALLESİ, PINARCIK MAHALLESİ, ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL, TRKAMER KAHRAMAN ÖZEL TR, SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR, EBRU SİTESİ ÖZEL TR, TAHSİN BECER ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-27 ÖZEL TR, ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,1696,1695,1697 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774 ,HÜSEYİN YURTTAŞ, CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR,SAİM ÇIKRIKÇI CADDELERİ,3501-4601-4602-4603-4604-4605-4609-9117-9117/1-9119-9121-9121/1-9184-9184/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ-4601-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ,345-346-347-350-350/3-357 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,KIZILAY,KAZIM DİRİK,KARACAOĞLAN MAHALLELERİ,ZAFER, SÜVARİ, İSTİKLAL,GEDİZ ,NECATİ YAZAR CADDELERİ,AĞAMUSTAFA İŞHANI, KOÇBANK,160, 161,162, 165, 166,167,168,169,170,172,173, 174,175,176,177,179, 180,187,194,457, 458,455,456,507,505,513,829-830,847/1,844 SOKAKLAR VE CİVARI,BORNOVA BELEDİYESİ DÜGÜN SALONU,AŞIK VEYSEL REKLERASYON ALANI ,BORNOVA BELEDİYESİ REKREASYON ALANI,BORNOVA BELEDİYESİ BUZPATENİ SPOR TESİSLERİ
- 26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞIKIZILCA MAH. FETHI BEY, ZÜMRÜT, İBRAHIM BEY, ARMUTLU İZMIR, ÇAĞLITEPE, ÇIMEN, BAĞCILAR, SAMANYOLU, 2028 SK. BARIŞ, FUL, 502 SK. SAĞLIK CD. AÇELYA, ALTINPARK, DENIZ, IŞIN, PIRLANTA, YAKUT SOKAK VE CIVARLARI
- 26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZ EYLÜL MAH. KIRAZLI CAD., 100,101/1,111,93,129,105,110/1,107/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI,YEŞILDERE,ÇATAK,DOKUZLAR,YILANLI MAHALLELERI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, BIRGI, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVIZALAN MAHALLELERI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKKALE MAH., ALAYLI MAH., KURŞAK MAH., GRB SULAMA TRAFOLARI, ÖZEL TRAFOLAR.AKYURT MAH, BAŞKÖY MAŞAT, BAŞKÖY KUREYŞ MEVKII , AYDIN BOZKÖY İÇME SUYU AKÇAŞEHIR MAH. TAMAMI, AKÇAŞEHIR AKKUYU MEVKIIÜ, ÇAYIRLI MAH. TAMAMI, GSM OPERATÖRLERI.
- 26.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI MAHALLESI TR1 BÖLGELERI
- 26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 170 SK.
- 26.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR MAHALLESININ TAMAMIDIR
- 26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAK VE CİVARLARI
- 26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ BIR KISMI VE CIVARLARI
- 26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOGUKPINAR MAH. SEFA ART TRAFOSU VE CIVARLARI
- 26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 187/7 SK.
- 26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/20,203/1,203/4,203/3,203/23 SOKAK VE CİVARLARI
- 26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD. VE CIVARLARI
- 26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH., KIZILÜZÜM KIROVASI MEVKI PEHLIVANLAR DM VE CIVARLARI
- 26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 187/4 SK.
- 26.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD.YENI NESIL CAD. VE CIVARLARI
- 26.07.2022 14:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH, İZMIR CAD. ATATÜRK BULVARI VE CIVARLARI
- 26.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 164 SK.
- 26.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 183/1 SK.
- 26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU HÜRRIYET MAH. AYDERESI SULUK KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET MAH. LIMONCUK SOKAK , İNCIRLI PINAR VE CIVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MUSTAFA ŞENGÜL ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY TR-1, BAHÇEDERE MAHALLESİ, YÜKSEKÖY MAHALLESİ, KAPIKAYA MAHALLESİ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR, HALİL EKİCİ ÖZEL TR, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, MÜCAHİT SÜLÜN ÖZEL TR, TURKCELL-2 ÖZEL TR, SELAMİ ORHAN ÖZEL TR, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR, MUSTAFA ALTUNTAŞ ÖZEL TR, İZSU KAPIKAYA - 2 ÖZEL TR, İZSU YÜKSEKKÖY ÖZEL TR, İBRAHİM YILDIRIM ÖZEL TR, HACIÖMERLİ SULAMA ÖZEL TR, HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU ÖZEL TR, MEHMET ELİBOL ÖZEL TR, YENİ ŞAKRAN GİŞE ÖZEL TR, TURKCELL BAHÇEDERE ÖZEL TR, SEMRA UÇAR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, NVD GES ÖZEL TR, ZEYBEK GES ÖZEL TR, MELTEK GES ÖZEL TR, ÇAPRAZ GES ÖZEL TR, MEDET SALKAYA ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY GES-1 ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY GES-2 ÖZEL TR, MENİKTAN İNŞAAT ÖZEL TR, GÜLŞEN EFE ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN,ÇAY,ÇİÇEK,FUAT EDİP BAKSİ,OSMANGAZİ,MUHİTTİN ERENER,REFİK ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN,BAYRAKLI MAHALLELERİ,593,595,598,603, 603/1,2,604, 605,606 DERE BOYU,600,1610, 1615/1-8-9-11-15-17-18-19,1617/7,1620/4,1620/12, 1620/21,1620/28,1620/22,1620/23,1620/25, 1620/26,1620/27,1620/33,1620/34,1615/8, 1615/15,1620/12,1620/21,1620/34,1615/17,1631,1632, 1637,1637/ 6-7-8,1637/10, 1637/22,1638,1637,1637/4,2075,2074,2073,2078, 2077,2071,2065, 2070, 2066,2067, 2068,2120/2,2188/3, 2189,2191,2192,2193 ŞEHİT HAKAN UYSAL SOKAKLAR VE CİVARI,TÜRK TELEKOM
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER, KAZIMDİRİK,RAFETPAŞA MAHALLELERİ,343, 351, 352/1, 353/1, 354, 610 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATAÜRK CADDESİ,2119,2120 SOKAK VE CİVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILOBA MAHALLESI KIRKPINAR MEVKII TR-1, TR-2, TR-3 TRAFOLAR TAMAMINDA
- 27.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. HALILBEYLI KÖY YOLU
- 27.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH. OTOIRMAK YANI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSINLIDERE, SIRIMLI MAHALLELERININ TAMAMI, HALILLER MAHALLESININ DAVULCULAR, AKKEÇILI VE ÇAKICILAR SOKAK VE CIVARLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI
- 27.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELIEVLER MH. SAKARYA CD.
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. TAŞHARMAN VE YILDIZTEPE MEVKIIDIR
- 27.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEKLIKTEPE ÖZEL TR
- 27.07.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 27.07.2022 10:00 16:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİ İLE HAMZAHOCALI, CUMALI, ARPASEKİ, TAŞTEPE, AZİZİYE, KINIK TR-24 VE CİVARLARI
- 27.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. KORAY GES
- 27.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. YAMAN SOKAK VE SPIL VILLALARI CIVARI
- 27.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELIEVLER MH. 427 SK.
- 27.07.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,
- 27.07.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN, KAHRAT, KIRELI, KÜRDÜLLÜ, DERELI, PEŞREFLI, KIZILCAHAVLU, YEĞENLI, KIRTEPE, SARUHANLI, SARUHANLI GÖLDERE, ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, EĞRIDERE, OSMANCIK, SARILAR, KOCAALILER MAH. TAMTAD SALÇA FABRIKASI, GRB SULAMA TRAFOLARI., İZSU ÖZEL TR.GSM OPERATÖRLERI..
- 27.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. LEZITA DM
- 27.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR KÖY MAH. BEYPINARI MEVKII, MADEN ALTI MEVKII, ÇAKIRDERE MEVKI VE CIVARLARI
- 27.07.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK, ÇUKURKÖY, ÇAMDERE, YEMIŞLER, ORTAKÖY, ARMUTLU, BAŞKÖY, AKMESCIT, MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI
- 27.07.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELIEVLER MH. 414 SK.
- 27.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK DM
- 27.07.2022 14:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINILIKÖY MAH., GÜVEN ERBEK SITESI VE CIVARLARI
- 27.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇUBURUN MH. MIMAR SINAN CD.
- 27.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK CUMHURIYET MAH. ADNAN MENDERES BULVARI, KAZIM KARABEKIR CAD. 101,26,103,9122,9300 SOKALKARI VE CIVARLARI