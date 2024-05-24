26 MAYIS 2024 PAZAR GÜNÜ HANGİ MAÇLAR VAR? #129349 Süper Lig son haftada hangi takımlar karşı karşıya gelecek? #9917
26 MAYIS 2024 PAZAR GÜNÜ HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig son haftada hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 26 Mayıs 2024 tarihinde Süper Lig'de hangi maçların oynanacağı merak konusu. Son haftada hangi takımların karşı karşıya geleceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu tarihte oynanacak maçların programı ve detaylarına dair bilgiler yakın zamanda açıklanacak.
2023-24 Süper Lig son hafta heyecanı yaşanıyor. Futbol severler 26 Mayıs pazar gününü iple çekiyor. Futbolseverler, 26 Mayıs 2024 Pazar günü nefes kesen mücadelelere hazır olun! Türkiye Süper Lig sezonunun son haftasında kozlar paylaşılacak. 26 MAYIS 2024 PAZAR GÜNÜ HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig son haftada hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte ayrıntılar...
26 MAYIS PAZAR GÜNÜ HANGİ MAÇLAR VAR?
26 Mayıs 2024 Pazar günü Türkiye Süper Lig'inde oynanacak maçlar şunlardır:
- Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki maç saat 16:00'da başlayacak.
- Konyaspor, Galatasaray ile saat 16:00'da karşılaşacak.
- Pendikspor, Gaziantep FK ile saat 16:00'da mücadele edecek.
- Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir ile saat 16:00'da kozlarını paylaşacak.
- Kasımpaşa, Beşiktaş ile saat 16:00'da karşılaşacak.
- Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile saat 16:00'da mücadele edecek.
- Hatayspor vs. Çaykur Rizespor takımların kritik mücadelesi, saat 16:00'da!