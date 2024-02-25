25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 25 Şubat Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 25 ŞUBAT BU HAFTA NELER VAR?

Et ve Et Ürünleri:

Dana Sucuk Parmak Şahin 300 g: 59,50 TL

Soslu Dana Burger Köfte Namet 500 g: 55,00 TL

Soslu Piliç Parmak Köfte Erpiliç 500 g: 52,50 TL

Donuk Nugget Banvit 1000 g: 79,00 TL

SuperFresh Patates Schnitzel Banvit 1000 g: 82,50 TL

Tatlılar:

Nestle Çikolata Bitter Sütlü Beyaz 60 g: 18,50 TL

Ülker Dankek 235 g: 29,50 TL

Ülker Çokoprens Midi 160 g: 18,50 TL

Halley Muzlu Atıstırmalık Ülker 3x66 g: 27,50 TL

Mini Kek Hindistan Cevizli Ülker 35 g: 24,50 TL

Eti Popkek Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 180 g: 4,95 TL

Kuruyemiş:

Karışık Kuruyemiş Hurma Bar Züber 3x35 g: 34,50 TL