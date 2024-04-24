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24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?

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24 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

24.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,61 TL
  • Motorin TL/lt: 42,15 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,20 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,09 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 26,81 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 24 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇEKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,02
ISTANBUL - AVRUPA43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
ADALAR43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
ARNAVUTKOY43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
ATASEHIR43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,02
AVCILAR43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BAGCILAR43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BAHCELIEVLER43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BAKIRKOY43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BASAKSEHIR43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BAYRAMPASA43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BESIKTAS43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BEYKOZ43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,02
BEYLIKDUZU43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BEYOGLU43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
BUYUKCEKMECE43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
CATALCA43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
EMINONU43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
ESENLER43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
ESENYURT43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
EYUP43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
FATIH43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
GAZIOSMANPASA43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
GUNGOREN43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
KADIKOY43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,02
KAGITHANE43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
KARTAL43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
KUCUKCEKMECE43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
MALTEPE43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
PENDIK43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
SARIYER43,5835,8142,2042,1531,2626,9924,0622,49
SILE43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
SILIVRI43,5835,8142,2042,1531,2626,9924,0622,49
SISLI43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
SULTANBEYLI43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
TUZLA43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
UMRANIYE43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,02
USKUDAR43,4835,7942,1142,0631,2426,9724,0422,02
ZEYTINBURNU43,4935,8042,1242,0731,2526,9824,0522,49
ZEYTINBURNU43,5835,8042,1942,1431,2526,9824,0522,49
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