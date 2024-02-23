23 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 23 Şubat Cuma Hutbesi!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 23 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 23 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

23 ŞUBAT CUMA HUTBESİ YAYINLAND