23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan günü EFT ve havale yapılır mı?
23 Nisan bankalar açık mı sorusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken birçok kişi tarafından araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan'da kamu kurumları ve özel sektörün çalışma durumu merak konusu oldu. Özellikle bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan bankalar açık mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.
Her yıl resmi tatil takviminde yer alan 23 Nisan'da, birçok kurum hizmet vermezken bankaların durumu da önemli bir gündem maddesi oluyor. 23 Nisan bankalar açık mı sorusu, para transferleri, fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için planlama yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan 2025'te bankalar açık mı olacak, yoksa kapalı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan 2025 Çarşamba günü tüm bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Para transferi, EFT ve havale gibi işlemler internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek, ancak bazı işlemler ilk iş gününe ertelenebilecek.
EFT/HAVALE YAPILIR MI?
Hem devlet bankaları hem de özel bankalar 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde bankaların şubeleri kapalı olduğu gibi, banka çağrı merkezleri de sınırlı hizmet verebilir. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ise her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.