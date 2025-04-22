23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan günü EFT ve havale yapılır mı?

Her yıl resmi tatil takviminde yer alan 23 Nisan'da, birçok kurum hizmet vermezken bankaların durumu da önemli bir gündem maddesi oluyor. 23 Nisan bankalar açık mı sorusu, para transferleri, fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için planlama yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan 2025'te bankalar açık mı olacak, yoksa kapalı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü tüm bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Para transferi, EFT ve havale gibi işlemler internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek, ancak bazı işlemler ilk iş gününe ertelenebilecek.

23 Nisan bankalar açık mı?

EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Hem devlet bankaları hem de özel bankalar 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde bankaların şubeleri kapalı olduğu gibi, banka çağrı merkezleri de sınırlı hizmet verebilir. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ise her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.