2025 Milli Piyango kazanan numaralar ne, YILBAŞI PİYANGO sonuç sorgulama linki var mı?

Yeni yıl yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta! 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyesi merak ediliyor. Peki, 2025 Milli Piyango kazanan numaralar ne, YILBAŞI PİYANGO sonuç sorgulama linki var mı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili ikramiye 31 Aralık 2024 tarihinde 17:30'da başlayacak ve çekilişle sahiplerini bulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI 2025 NE KADAR?

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

2025 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ TL?

31 Aralık 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2024 itibarı ile satın alabilirsin.

Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

2025 MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR?

Yılbaşı piyango sonuçları bu akşam açıklanacak.

YILBAŞI PİYANGO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ VAR MI?

Yılbaşı piyango sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız .