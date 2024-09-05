2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Vatandaşlar, 2025 yılı enflasyon beklentisinin yüze kaç olduğunu merak ediyor. Peki,2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda, 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu da yüzde 17,5'e yükseltildi. 2026 için ise önceden yüzde 8,5 olan hedef yüzde 9,7'ye yükseltildi.

"GSYH'NIN 2027'NİN SONUNDA 20.420 DOLARA ULAŞMASI PLANLANIYOR"

2023 yılında GSYH'miz cari fiyatlarla 26,5 trilyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında bu rakamın 44,2 trilyon TL'ye çıkması beklenmektedir. Dolar cinsinden bakıldığında, milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolar ve kişi başına gelirimizin ise 15.551 dolar olmasını bekliyoruz. 2027 yılına geldiğimizde ise GSYH'nın 83,1 trilyon TL seviyesine ulaşması öngörülüyor. Dolar cinsinden bakıldığında ise, GSYH'nın 2023 yılında 1,1 trilyon dolar seviyesinden 2027 yılında 1,8 trilyon dolara yükselmesi hedeflenmektedir. Kişi başına düşen gelir ise, 2023 yılında 13 bin 243 dolar seviyesindeyken, 2027 yılı sonunda 20 bin 420 dolara ulaşması planlanmaktadır. Bu göstergeler, ekonomimizin büyüme eğilimini sürdüreceğini ve refah seviyesinin artacağını göstermektedir.

Hükümetlerimiz döneminde refah artışı en önemli önceliklerimizden olmuş, 2002-2023 yılları arasında son yirmi yıllık dönemde milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 130 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu dönemde vatandaşlarımızın satın alma gücü de önemli oranda ilerleme kaydetmiş, kişi başına düşen milli gelirimiz satın alma gücü paritesine göre 9 bin 279 dolardan 42 bin 997 dolara yükselmiştir. Ülkemiz, nominal dolar bazında 17 nci, SAGP bazında ise 11 inci büyük ekonomi konumuna gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz