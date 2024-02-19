2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ: 2024'te kaç gün resmi tatil sayılacak?

2024 yılı resmi günleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar bu yıl içerisindeki diğer tatilleri de merak ediyor. Bu yılki resmi tatillerin çoğunluğu hafta içine denk geliyor. 2024 resmi tatil günleri hangi tarihler? 2024'te kaç gün tatil var?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl toplamda 16 gün resmi olarak tatil sayılacak. Peki bu günler hangileri? İşte 2024 yılı için tatil sayılacak günler;

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı öncesi arife günü

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. günü

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı öncesi arife günü

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. günü

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı