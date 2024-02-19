2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ: 2024'te kaç gün resmi tatil sayılacak?
2024 yılında hangi günlerin resmi tatil olarak kabul edileceği merak konusu oldu. Yıl içindeki resmi tatillerin sayısı, çalışanlar ve işverenler tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte detaylı liste...
2024 yılı resmi günleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar bu yıl içerisindeki diğer tatilleri de merak ediyor. Bu yılki resmi tatillerin çoğunluğu hafta içine denk geliyor. 2024 resmi tatil günleri hangi tarihler? 2024'te kaç gün tatil var?
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl toplamda 16 gün resmi olarak tatil sayılacak. Peki bu günler hangileri? İşte 2024 yılı için tatil sayılacak günler;
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı öncesi arife günü
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günü
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. günü
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. günü
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı öncesi arife günü
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. günü
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. günü
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. günü
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. günü
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı