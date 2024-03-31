2024 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kilis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Kilis Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Kilis'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

KIRŞEHİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz. Kilis'te CHPadayı Hakan Bilecen ve AK Partiadayı Reşit Polat arasında rekabet devam ediyor.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KIRŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

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31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. Kilis'te CHPadayı Hakan Bilecen ve AK Partiadayı Reşit Polat arasında rekabet devam ediyor.

KIRŞEHİR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ