2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Kars Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Kars'ta hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

KARS YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yerel Seçim2024 Yerel Seçimlerinde Kars'ta HDP adayıAyhan Bilgen ve MHP adayıÖtüken Senger arasında yarış devam ediyor.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KARS'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

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31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. 2019 Yerel Seçim 2024 Yerel Seçimlerinde Kars'ta HDP adayıAyhan Bilgen ve MHP adayıÖtüken Senger arasında yarış devam ediyor.

KARS 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ