2024 En güzel kandil sözleri ve en güzel kandil duaları! Whatsapp, Instagram, Facebook Regaib kandili mesajları

Üç aylara girmemizle beraber ilk kandil olan Regaib kandilinde ibadetler yapılıyor. Sevdiklerine regaib kandili mesajları ve Regaip kandili sözleri atmak isteyenler en güzel kandil sözleri ve en güzel kandil duaları araştırmalarını yapıyor. 2023 yılına özel en güzel En güzel kandil sözleri ve en güzel kandil duaları ve Whatsapp, Instagram, Facebook Regaib kandili mesajlarını haberler.com okuyucularına özel hazırladık. İşte, kandil mesajları...

EN GÜZEL KANDİL SÖZLERİ

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

EN GÜZEL KANDİL DUALARI

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

KANDİL MESAJLARI

Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Regaip Kandili için kandil mesajları resimli seçenekleri ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çoğu Müslümanın oruç tuttuğu bu günde ibadetler yerine getirilirken akrabalar, dostlar ve arkadaşlara en güzel resimli kandil mesajları arasından birisi seçilerek gönderilecek. Resimli kandil mesajları haricinde kısa ve anlamlı Regaip Kandil mesajları da tercih edilecek.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.