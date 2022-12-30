2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,549 haber kaynağında 149,852 adet haber yapılan Yurdaer Okur, toplamda 105,896,843 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yurdaer Okur kimdir? İşte, Yurdaer Okur hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yurdaer Okur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Yurdaer Okur hakkında 6,549 haber kaynağında 149,852 adet haber yer alırken 2022'de toplam 105,896,843 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yurdaer Okur hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur (d. 29 Ekim 1974, Rize), Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni. 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.
Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.
Tiyatro oyunları
1999 Yalınayak Sokrates Maxwell Anderson Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu
1999-2000 Leenane'in Güzellik Kraliçesi Martin McDonagh Cüneyt Çalışkur İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld Macit Sonkan
2001 Ben Ruhi Bey Nasılım Meyhane garsonu Edip Cansever Cüneyt Çalışkur
2002 Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Roy Dranat Nâzım Hikmet Ran Mehmet Ulusoy
2003 Dünyanın Ortasında Bir YerÖzen Yula Nermin Uğur Bakır Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2003 HortlakTitus Maccius Plautus Laçin Ceylan
2004-2005 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Aziz Nesin Ali Sürmeli
2006 Ay, Aşk, Ölüm (Lorca)Federico García Lorca Mahir Günşiray Tiyatro Oyunevi
2006 Beş Yıl Geçince (Zamanın Efsanesi) Genç adam
2008 Yastık Adam Michael Martin McDonagh Mehmet Ergen Talimhane Tiyatrosu
2009-2010 Ölümü Yaşamak Orhan Asena Tamer Levent Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2012 Babamın Cesetleri Abi Berkun Oya Berkun Oya Krek
2014 Kuvâyi Milliye - Kurtuluş Savaşı Destanı Şoför Ahmet Nâzım Hikmet Ran Zeliha Berksoy Tiyatro 2000
2016 Yastık Adam Michal Martin McDonagh Ahmet Bülent Acar Entropi Sahne
2017 RanNâzım Hikmet Ran Yurdaer Okur
(uyarlayan)
2018 Leenane'in Güzellik KraliçesiMartin McDonagh
Yönetmen olarak
2004 Benim Güzel Pabuçlarım Dersu Yavuz Altun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2007 Evlenme ve Daha Bir Sürü Anton Çehov
2011 Ben Feuerbach Tankred Dorst Trabzon Devlet Tiyatrosu
2012 Euridice'nin Elleri Pedro Bloch Ankara Devlet Tiyatrosu
2013-2014 Taziye Murathan Mungan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2017 Boş Şehir Dejan Dukovski Entropi Sahne
2019 Küçük Prens Antoine de Saint-Exupéry
2019 Git Gel Dolap Harold Pinter
Sanat yönetmeni olarak
2016 Yastık Adam Martin McDonagh Entropi Sahne
2017 Ebedi Barış Juan Mayorga
2017 Boş Şehir Dejan Dukovski
2017 Yerden Yukarı Bulutların Altında İrem Aydın
Filmografisi
Yıl Yapım Rol Notlar
2002 Sır Çocukları
2005 Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) Güneş Fransa-Türkiye ortak yapımı kısa film
2005 Gen Dr. Ragıp Başrol oyuncusu
2005 Kısık Ateşte 15 Dakika
2011 Türkan Komiser Emin
2011 Labirent İsmet
2018 Direniş Karatay Baycu Noyan Başrol oyuncusu
2018 Keşif Bekir
2019 7. Koğuştaki Mucize Yarbay Aydın
2019 Bilmemek Sinan Başrol oyuncusu
2019 Körler Pencereden Bakar mı? Doktor Kısa film, başrol oyuncusu
2020 Son Kale Hacıbey Ahmet Paşa Başrol oyuncusu
2023 Demir Kadın: Neslican
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
1999 Ferhunde Hanımlar
2000 Üzgünüm Leyla
2000 Evdeki Yabancı
2001 Çifte Bela
2001 Tatlı Hayat
2002 Aslı ile Kerem
2002 Dadı Gazeteci Konuk oyuncu
2005 Belalı Baldız Demir
2005 Aşk Oyunu Hakan
2006-2008 Köprü Tekin
2007 Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı Erdal TV filmi
2010 Kılıç Günü Mustafa Kiziroğlu
2011-2012 Sakarya Fırat Kerküklü Süleyman
2012-2015 Karadayı Turgut Akın
2014 Reaksiyon Gürkan
2015-2016 Yeter Yekta Harmanlı Başrol oyuncusu
2016 Saruhan Kadı TV filmi, başrol oyuncusu
2018 Alija Aliya İzzetbegoviç Başrol oyuncusu
2019 Nöbet Binbaşı Barış Kalender
2019 Sevgili Geçmiş Tekin Malik Konuk oyuncu
2020 Kuruluş Osman Balgay
2020-2021 Kefaret Ahmet Çınarlı Başrol oyuncusu
2021-2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Emir Bozan (Tuğrul Bozan)
2022 Hakim Azem Demirkıran Başrol oyuncusu
Dijital
Yıl Yapım Rol Notlar
2018 Hakan: Muhafız Kemal Erman 1. sezon