2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,549 haber kaynağında 149,852 adet haber yapılan Yurdaer Okur, toplamda 105,896,843 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yurdaer Okur kimdir? İşte, Yurdaer Okur hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yurdaer Okur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Yurdaer Okur hakkında 6,549 haber kaynağında 149,852 adet haber yer alırken 2022'de toplam 105,896,843 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yurdaer Okur hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur (d. 29 Ekim 1974, Rize), Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni. 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

Tiyatro oyunları

1999 Yalınayak Sokrates Maxwell Anderson Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu

1999-2000 Leenane'in Güzellik Kraliçesi Martin McDonagh Cüneyt Çalışkur İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld Macit Sonkan

2001 Ben Ruhi Bey Nasılım Meyhane garsonu Edip Cansever Cüneyt Çalışkur

2002 Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Roy Dranat Nâzım Hikmet Ran Mehmet Ulusoy

2003 Dünyanın Ortasında Bir YerÖzen Yula Nermin Uğur Bakır Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 HortlakTitus Maccius Plautus Laçin Ceylan

2004-2005 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Aziz Nesin Ali Sürmeli

2006 Ay, Aşk, Ölüm (Lorca)Federico García Lorca Mahir Günşiray Tiyatro Oyunevi

2006 Beş Yıl Geçince (Zamanın Efsanesi) Genç adam

2008 Yastık Adam Michael Martin McDonagh Mehmet Ergen Talimhane Tiyatrosu

2009-2010 Ölümü Yaşamak Orhan Asena Tamer Levent Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2012 Babamın Cesetleri Abi Berkun Oya Berkun Oya Krek

2014 Kuvâyi Milliye - Kurtuluş Savaşı Destanı Şoför Ahmet Nâzım Hikmet Ran Zeliha Berksoy Tiyatro 2000

2016 Yastık Adam Michal Martin McDonagh Ahmet Bülent Acar Entropi Sahne

2017 RanNâzım Hikmet Ran Yurdaer Okur

(uyarlayan)

2018 Leenane'in Güzellik KraliçesiMartin McDonagh

Yönetmen olarak

2004 Benim Güzel Pabuçlarım Dersu Yavuz Altun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2007 Evlenme ve Daha Bir Sürü Anton Çehov

2011 Ben Feuerbach Tankred Dorst Trabzon Devlet Tiyatrosu

2012 Euridice'nin Elleri Pedro Bloch Ankara Devlet Tiyatrosu

2013-2014 Taziye Murathan Mungan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2017 Boş Şehir Dejan Dukovski Entropi Sahne

2019 Küçük Prens Antoine de Saint-Exupéry

2019 Git Gel Dolap Harold Pinter

Sanat yönetmeni olarak

2016 Yastık Adam Martin McDonagh Entropi Sahne

2017 Ebedi Barış Juan Mayorga

2017 Boş Şehir Dejan Dukovski

2017 Yerden Yukarı Bulutların Altında İrem Aydın

Filmografisi

Yıl Yapım Rol Notlar

2002 Sır Çocukları

2005 Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) Güneş Fransa-Türkiye ortak yapımı kısa film

2005 Gen Dr. Ragıp Başrol oyuncusu

2005 Kısık Ateşte 15 Dakika

2011 Türkan Komiser Emin

2011 Labirent İsmet

2018 Direniş Karatay Baycu Noyan Başrol oyuncusu

2018 Keşif Bekir

2019 7. Koğuştaki Mucize Yarbay Aydın

2019 Bilmemek Sinan Başrol oyuncusu

2019 Körler Pencereden Bakar mı? Doktor Kısa film, başrol oyuncusu

2020 Son Kale Hacıbey Ahmet Paşa Başrol oyuncusu

2023 Demir Kadın: Neslican

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar

1999 Ferhunde Hanımlar

2000 Üzgünüm Leyla

2000 Evdeki Yabancı

2001 Çifte Bela

2001 Tatlı Hayat

2002 Aslı ile Kerem

2002 Dadı Gazeteci Konuk oyuncu

2005 Belalı Baldız Demir

2005 Aşk Oyunu Hakan

2006-2008 Köprü Tekin

2007 Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı Erdal TV filmi

2010 Kılıç Günü Mustafa Kiziroğlu

2011-2012 Sakarya Fırat Kerküklü Süleyman

2012-2015 Karadayı Turgut Akın

2014 Reaksiyon Gürkan

2015-2016 Yeter Yekta Harmanlı Başrol oyuncusu

2016 Saruhan Kadı TV filmi, başrol oyuncusu

2018 Alija Aliya İzzetbegoviç Başrol oyuncusu

2019 Nöbet Binbaşı Barış Kalender

2019 Sevgili Geçmiş Tekin Malik Konuk oyuncu

2020 Kuruluş Osman Balgay

2020-2021 Kefaret Ahmet Çınarlı Başrol oyuncusu

2021-2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Emir Bozan (Tuğrul Bozan)

2022 Hakim Azem Demirkıran Başrol oyuncusu

Dijital

Yıl Yapım Rol Notlar

2018 Hakan: Muhafız Kemal Erman 1. sezon