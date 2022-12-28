2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Turan Ergün kimdir? Turan Ergün hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.876 haber kaynağında 766.366 adet haber yapılan Turan Ergün, toplamda 1.069.317.021 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Turan Ergün kimdir. İşte, Turan Ergün hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Turan Ergün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Turan Ergün hakkında 7.876 haber kaynağında 766.366 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.069.317.021 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Turan Ergün hakkında merak edilen Turan Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TURAN ERGÜN KİMDİR?

1967 yılında Sinop'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlıklarında bulundu. 2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. İçişleri Bakanlığınca inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında da 6 ay süreyle ABD'ye gönderildi.

2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesi aldı.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Turan ERGÜN, 12 Mayıs 2022 tarih ve 2022/209 sayılı karar ile Uşak Valiliği görevine atanmıştır.

Evli ve 1 çocuk sahibi olan ERGÜN, İngilizce bilmektedir.