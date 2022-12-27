2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Onur Bulut kimdir? Onur Bulut hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.075 haber kaynağında 1.476.495 adet haber yapılan Onur Bulut, toplamda 990.650.976 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Onur Bulut kimdir. İşte, Onur Bulut hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Onur Bulut, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Onur Bulut hakkında 9.075 haber kaynağında 1.476.495 adet haber yer alırken 2022'de toplam 990.650.976 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Onur Bulut hakkında merak edilen Onur Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ONUR BULUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Nisan 1994 (28yaşında), Werdohl, Almanya

Numara: 27 (Kayserispor / Defans)

Onur Bulut (d. 16 Nisan 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Türk-Alman futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.