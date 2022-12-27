2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,614 haber kaynağında 5,414,981 adet haber yapılan Mehmet Oktay, toplamda 5,236,723,798 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Oktay kimdir? İşte, Mehmet Oktay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Oktay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Oktay hakkında 9,614 haber kaynağında 5,414,981 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,236,723,798 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Oktay hakkında merak edilen Mehmet Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET OKTAY KİMDİR?

Mehmet Oktay 1979 Marmaris doğumludur. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Marmaris'te tamamladı. İngiltere Oxford'ta İngilizce dil eğitimi aldı.

İş hayatına turizm sektöründe başlayan Mehmet Oktay, kendilerine ait turistik tesis işletmeciliği yapmaktadır. 2001 yılında CHP gençlik kollarında başlayan siyasi hayatı, 2003 yılında Marmaris gençlik kolları başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında ilçe başkanlığı görevlerini üstlenerek devam etti. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi. Muğla Büyükşehir Belediye'sinin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve komisyon başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2019 yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.